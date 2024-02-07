Nagasaki merupakan kota yang berada di provinsi atau prefektur Nagasaki, Jepang. Nagasaki terkenal dengan peristiwa sejarah peledakan bom atom oleh Amerika Serikat di Perang Dunia II. Sisa-sisa sejarah tersebut ditampung dalam sebuah museum bernama Museum Bom Atom Nagasaki.

Museum ini menyimpan gambaran informatif sekaligus sebagai destinasi wisata untuk memahami struktur kota Nagasaki pascaperang. Terdapat juga gambaran kota Nagasaki sebelum dan sesudah terkena ledakan dari bom atom. Turut juga ditampilkan sisa-sisa reruntuhan bangunan hingga gambar korban ledakan. Membuat pengunjung merasakan kepedihan dari dampak bom atom itu.

Seorang penyitas bom atom Nagasaki bernama, Ikeda Michiaki menceritakan betapa mencekamnya kota Nagasaki saat terjadi ledakan tersebut.

Dalam peristiwa tersebut tercatat 73.884 orang tewas dan 74.909 luka-luka.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News