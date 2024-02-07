...

Mengunjungi Museum Bom Atom Nagasaki, Merekam Sejarah Kekalahan Jepang dari Amerika Serikat

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 12:00 WIB
A A A
Nagasaki merupakan kota yang berada di provinsi atau prefektur Nagasaki, Jepang. Nagasaki terkenal dengan peristiwa sejarah peledakan bom atom oleh Amerika Serikat di Perang Dunia II. Sisa-sisa sejarah tersebut ditampung dalam sebuah museum bernama Museum Bom Atom Nagasaki. 
 
Museum ini menyimpan gambaran informatif sekaligus sebagai destinasi wisata untuk memahami struktur kota Nagasaki pascaperang. Terdapat juga gambaran kota Nagasaki sebelum dan sesudah terkena ledakan dari bom atom. Turut juga ditampilkan sisa-sisa reruntuhan bangunan hingga gambar korban ledakan. Membuat pengunjung merasakan kepedihan dari dampak bom atom itu. 
 
Seorang penyitas bom atom Nagasaki bernama, Ikeda Michiaki menceritakan betapa mencekamnya kota Nagasaki saat terjadi ledakan tersebut. 
 
Dalam peristiwa tersebut tercatat 73.884 orang tewas dan 74.909 luka-luka. 
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini