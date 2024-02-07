...

Mengunjungi Kota Obama Jepang, Berendam Air Hangat sambil Menyaksikan Matahari Terbenam

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 11:31 WIB
Jika Anda ke Jepang, taka ada salahnya jika berkunjung ke Kota Obama di Distrik Minamitakaki. Obama menjadi salah satu destinasi wisata untuk merelaksasikan seluruh badan usai menjalani sejumlah aktivitas. 
 
Di sini terkenal dengan pemandian air panas bernama Onsen Obama. Yakni, rumah bagi beberapa mata air terpanas dan pemandian kaki terpanjang di Jepang. 
 
Ada juga pemandian air panas terbuka di laut yang dibuat di atas batu pemecah ombak di Teluk Tachibana. Tempat ini menjadi salah satu destinasi paling populer untuk menyaksikan matahari terbenam.
 
Pengunjung dapat menikmati laut, matahari terbenam, dan pemandian air panas secara bersamaan.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

