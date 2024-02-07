Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui mantan wakil presiden, Jusuf Kalla. Pertemuan berlangsung di rumah JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2) pagi.

Tokoh lain yang hadir yakni Uskup Agung Kardinal Ignatius Suharyo,

Pendeta Gomar Gultom serta Makarim Wibisono. Diketahui, pertemuan ini membahas sejumlah isu terkait Pemilu 2024.

Termasuk transisi kepemimpinan pada tahun 2024 dan mendeklarasikan Pemilu Jujur dan Adil. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga netralitas penyelenggara negara selama periode transisi tersebut.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

(fru)

