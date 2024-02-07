Warga Kabupaten Bandung Barat, Jabar, diduga menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Korban dipekerjakan sebagai penipu online (scammer) dengan waktu kerja tidak manusiawi.

Korban juga kerap dianiaya hingga ingin berhenti bekerja dan kembali ke kampung halamannya. Ibu korban pun kemudian buka suara dan membuat video pernyataan untuk Presiden Jokowi.

Dalam video, sang ibu meminta Jokowi untuk turun tangan dan membantu anaknya tersebut. Kini pemerintah dan aparat tengah berupaya keras untuk bisa mengusut tuntas kasus tersebut.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira AW

(fru)

