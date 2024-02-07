Banjir yang menggenangi sejumlah desa dan kecamatan di Grobogan, Jateng semakin meluas, Rabu (7/2). Luapan Sungai Lusi di Purwodadi mulai merendam Jalur Protokol dan beberapa jalan menuju kota.

Tim BPBD Jateng telah menyatakan darurat banjir dan meningkatkan status siaga menjadi awas. Terpaksa sejumlah titik jalan menuju kota ditutup sementara karena tinggi air mencapai 60 cm.

Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam ratusan rumah di kawasan Kota Purwodadi.

Kontributor: Rustaman Nusantara

Produser: Akira AW

(fru)

