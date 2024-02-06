Borneo FC sukses memetik kemenangan 3-1 atas Persija Jakarta di Stadion Batakan, Balikpapan, pada lanjutan Liga 1 2023-2024

Gol-gol kemenangan Pesut Etam dicetak oleh Muhammad Sihran (25'), Wiljan Pluim (47'), serta Komang Teguh (82'). Sedangkan Macan Kemayoran cetak gol hiburan melalui Gustavo Almeida (90+2')

Tambahan tiga poin membuat Borneo FC kokoh di puncak klasemen Liga 1. Unggul 12 poin dari pesaing terdekat, PSIS Semarang, yang ada di tangga kedua.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

