Highlight Liga 1 2023-2024 : Hajar Persija Jakarta, Borneo FC Kokoh di Puncak Klasemen

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 21:45 WIB
Borneo FC sukses memetik kemenangan 3-1 atas Persija Jakarta di Stadion Batakan, Balikpapan, pada lanjutan Liga 1 2023-2024
 
Gol-gol kemenangan Pesut Etam dicetak oleh Muhammad Sihran (25'), Wiljan Pluim (47'), serta Komang Teguh (82'). Sedangkan Macan Kemayoran cetak gol hiburan melalui Gustavo Almeida (90+2')
 
Tambahan tiga poin membuat Borneo FC kokoh di puncak klasemen Liga 1. Unggul 12 poin dari pesaing terdekat, PSIS Semarang, yang ada di tangga kedua.
 
