Selamatkan Sriwijaya FC dari Degradasi, Hendri Susilo Tunggu Kontrak Baru

Bambang Irawan, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 16:00 WIB
Kecemasan publik pecinta sepak bola Sumatra Selatan terjunnya Sriwijaya FC ke Liga 3 akhirnya tak terjadi. Usai Laskar Wong Kito menutup kompetisi playoff degradasi Liga 2 sebagai juara grup A dan bertahan musim depan
 
Sriwijaya FC mengoleksi 14 poin mengungguli PSKC dan Perserang yang mengumpulkan 10 poin dan Sada Sumut nol poin di dasar klasemen. 
 
Salah satu pahlawan adalah pelatih kepala, Hendri Susilo yang berhasil membangkitkan motivasi pemain. Pelatih 58 tahun itu merasa nyaman di bumi Sriwijaya dan menunggu tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Sriwijaya 
 
Publik Sumsel berharap Hendri Susilo dipertahankan dan diberi keleluasaan untuk membuat skuad SFC yang mumpuni
 
