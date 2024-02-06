...

Kue Keranjang Diburu Jelang Hari Raya Imlek, Perajin Banjir Pesanan

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 10:00 WIB
Perajin kue keranjang atau dodol cina di Kota Bekasi mulai kebanjiran pesanan. Puluhan pekerja mulai sibuk membuat adonan kue keranjang atau dodol cina ini. Untuk harga kue keranjang atau dodol cina dijual dengan harga Rp52.00 per kg. 
 
Harga berbeda untuk yang menggunakan kemasan daun pisang dijual Rp50.000 per kg. Perajin kue keranjang mengaku peningkatan pesanan tahun ini mencapai 30 persen.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat 
Produser: Akira AW

(fru)

