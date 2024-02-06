Jumlah anak-anak penderita diare dan DBD di Bangkalan, Madura melonjak. Akibatnya sejumlah anak harus dirawat di lorong RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh karena tidak tertampung diruang perawatan.

Lonjakan dikarenakan kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan anak-anak. Kondisi lingkungan yang kurang sehat saat memasuki musim penghujan juga menjadi salah satu penyebabnya.

Kontributor: Taufik Syahrawi

