Enam rumah warga hanyut terbawa banjir di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah.

Hingga saat ini ada 3 titik tanggul jebol yang kondisinya semakin melebar sehingga memicu banjir meluas. Ruas jalan raya Grobogan-Semarang juga terendam banjir, seluruh kendaraan terpaksa melewati jalur alternatif Demak, Jawa Tengah

Berdasarkan data BPBD Grobogan, ada 3 ribu lebih rumah dari 32 desa di 12 Kecamatan terdampak banjir.

Kontributor: Rustaman Nusantara

(rns)

