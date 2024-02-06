Enam rumah warga hanyut terbawa banjir di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah.
Hingga saat ini ada 3 titik tanggul jebol yang kondisinya semakin melebar sehingga memicu banjir meluas. Ruas jalan raya Grobogan-Semarang juga terendam banjir, seluruh kendaraan terpaksa melewati jalur alternatif Demak, Jawa Tengah
Berdasarkan data BPBD Grobogan, ada 3 ribu lebih rumah dari 32 desa di 12 Kecamatan terdampak banjir.
Kontributor: Rustaman Nusantara
