Detik-Detik 6 Rumah Warga Terseret Banjir Usai Tanggul Sungai Jebol di Grobogan

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 19:30 WIB
Enam rumah warga hanyut terbawa banjir di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah.
 
Hingga saat ini ada 3 titik tanggul jebol yang kondisinya semakin melebar sehingga memicu banjir meluas. Ruas jalan raya Grobogan-Semarang juga terendam banjir, seluruh kendaraan terpaksa melewati jalur alternatif Demak, Jawa Tengah
 
Berdasarkan data BPBD Grobogan, ada 3 ribu lebih rumah dari 32 desa di 12 Kecamatan terdampak banjir.
 
Kontributor: Rustaman Nusantara

(rns)

