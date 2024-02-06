...

Jalan Otista Raya Jaktim Penuh Kerikil dan Lubang Akibat Tergerus Hujan

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 18:46 WIB
Kerusakan terjadi di Jalan Otista Raya mengarah ke Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur.
 
Terlihat banyaknya lubang di tengah jalan. Bahkan kedalamannya mencapai 10 cm dan berdiameter 50-100 cm.
 
Kondisi ini terjadi akibat jalanan tergerus hujan yang mengguyur Jakarta. Material jalan seperti kerikil juga berserakan di jalan sehingga membahayakan bagi pengendara terutama pemotor.
 
Sejumlah pengendara berharap agar jalan yang rusak segera diperbaiki
 
Reporter : Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

