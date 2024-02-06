...

Wakil Presiden Ma'ruf Amin Sebut Kritikan dari Sejumlah Universitas Merupakan Dinamika Politik

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2024 12:01 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai gelombang kritikan dari sejumlah civitas academica dari universitas-universitas di tanah air kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
 
Lebih jauh, Wapres berharap, dinamika yang positif ini tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia. 
 
Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.
 
