KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

KSAD menegaskan untuk tidak meragukan komitmen TNI AD dalam menjaga netralitas, saat ini TNI AD fokus dalam menjaga keamanan pemilu.

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penganugerahan gelar Kapita Ahi Besi Malamo yang berarti Panglima Besar Perang Terkuat dari Sultan Ternate.

Kontributor: Ismail Sangaji

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News