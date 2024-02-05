...

Tegaskan Netralitas Prajurit TNI AD Pada Pemilu 2024, KSAD: Silahkan Laporkan, Sekarang Ada Medsos

Ismail Sangaji, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 23:32 WIB
A A A
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
 
KSAD menegaskan untuk tidak meragukan komitmen TNI AD dalam menjaga netralitas, saat ini TNI AD fokus dalam menjaga keamanan pemilu.
 
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penganugerahan gelar Kapita Ahi Besi Malamo yang berarti Panglima Besar Perang Terkuat dari Sultan Ternate.
 
Kontributor: Ismail Sangaji

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini