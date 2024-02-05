Ratusan alumni, guru besar dan civitas akademika Universitas Airlangga mengeluarkan kritik terhadap Presiden Jokowi. kegiatan yang bertajuk 'Unair memanggil' tersebut mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan

Presiden tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dan alat negara untuk mendukung salah satu kandidat capres-cawapres.

Unair memanggil juga mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik perguruan tinggi.

Kontributor: Yudha Prawira

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News