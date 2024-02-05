...

Tanggapi Keputusan DKPP, Hasyim Asyari Sebut Posisi KPU Selalu Tersudut dalam Pemilu

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 22:00 WIB
A A A
Ketua KPU Hasyim Asy'ari enggan berkomentar terkait sanksi keras yang diberikan DKPP usai terbukti melanggar kode etik penetapan Gibran sebagai Cawapres.
 
Hasyim mengaku KPU selalu diposisi tersudut sebagai terlapor, termohon, tergugat serta teradu.
 
Meski begitu, Hasyim menegaskan selalu kooperarif menghadiri persidangan mulai dari memberikan keterangan hingga menyerahkan alat bukti.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini