Dua anggota polisi dikeroyok warga saat akan melakukan penangkapan pelaku penipuan online di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

Saat penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran, kedua polisi ini terpisah dari rombongan hingga menjadi bulan-bulanan warga.

Warga tidak terima jika pelaku yang ditangkap dibawa dan diamankan, beruntung kedua polisi tersebut berhasil menyelamatkan diri. Masyarakat diminta selalu waspada mengingat tingkat kriminalitas di Kabupaten OKI cukup tinggi.

Kontributor: Fitriadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News