Giliran Civitas Akademika Unpad Sampaikan Petisi, Kritik Kualitas Demokrasi Era Jokowi

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 13:19 WIB
Civitas Akademika Unpad menyampaikan petisi di Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024). Petisi tersebut berisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".
 
Petisi ini menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
 
Mereka meminta Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
 
Reporter: Agung Bakti Sarasa 
Produser: Reza Ramadhan

