Civitas Akademika Unpad menyampaikan petisi di Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024). Petisi tersebut berisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".

Petisi ini menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Mereka meminta Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.

Reporter: Agung Bakti Sarasa

Produser: Reza Ramadhan

