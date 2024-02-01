Warga Denpasar, Bali, memilih berbudidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata, khususnya di Bali. Lahan yang hanya seluas 100 meter, ia gunakan untuk berbudidaya kodok hasil persilangan kodok jenis Bull Frog dan Lembu.

Budidaya kodok dari telur hingga siap jual, membutuhkan waktu lima bulan. Kodok dijual mulai Rp75 ribu hingga Rp85 ribu per kilogramnya.

Kontributor: Indira Arri

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News