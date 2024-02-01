...

Kebakaran Hanguskan Toko Elektronik dan 2 Rumah Warga di Jakarta Barat

Rizki Falupi, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 13:47 WIB
Kebakaran menghanguskan toko elektronik dan 2 rumah warga di Tambora, Jakarta Barat. Pemadam kebakaran dan BPBD Jakarta Barat yang tiba dilokasi langsung melokalisir api dan melakukan pemadaman.
 
Api disebut berawal dari arus pendek listrik dari tiang listrik yang ada di depan toko elektronik. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
 
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

