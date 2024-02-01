Kebakaran menghanguskan toko elektronik dan 2 rumah warga di Tambora, Jakarta Barat. Pemadam kebakaran dan BPBD Jakarta Barat yang tiba dilokasi langsung melokalisir api dan melakukan pemadaman.

Api disebut berawal dari arus pendek listrik dari tiang listrik yang ada di depan toko elektronik. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

