Daisuke Sato resmi berpisah dari Persib Bandung. Pemain Timnas Filipina itu sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Mengingat, dirinya masih terikat kontrak hingga 2025 bersama Maung Bandung.

Bek berusia 29 tahun itu tidak masuk dalam rencana Bojan Hodak di putaran kedua Liga 1 2023-2204. Sato bergabung dengan Persib pada awal musim 2022/2023. Selama berseragam Persib, Sato tampil sebanyak 44 kali dan mencetak 2 gol.

