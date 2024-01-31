Konser Salam M3tal 03 Menang Total bakal dimeriahkan oleh grup band Slank akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), 3 Februari 2024 mendatang. Konser Salam M3tal bertajuk Hajatan Rakyat merupakan bentuk dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Konser juga digelar sebagai media pertemuan bagi kalangan buruh, relawan, musisi, budayawan, aktivis dan seluruh elemen masyarakat.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

(mhd)

