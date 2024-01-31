Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang jembatan limpas di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Rabu(31/1). Akibatnya, jembatan yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajar tak bisa dilalui.

Namun warga nekat menerobos banjir lahar dingin tersebut meski berbahaya karena tidak ada akses lain. Data pos pengamatan gunung api semeru banjir lahar hujan Gunung Semeru terekam seismograf dengan amplitudo 28 milimeter.

Kontributor: Yayan Nugroho

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News