Pos Indonesia bersama pemerintah kembali menyalurkan bantuan BLT El Nino Tahun 2023. Pos Indonesia dipercaya sebagai mitra penyaluran BLT El Nino tersebut, termasuk di wilayah Banyumas.

General Manager Kantor Pos KCU Purwokerto Dias Woro Nugroho menjelaskan, penyaluran BLT El Nino ini tidak banyak perbedaan. Penyaluran yang dilakukan Pos Indonesia melalui komunitas hingga door to door ke penerima.

Lebih lanjut, Dias Woro juga mengatakan Pos Indonesia telah melakukan koordinasi ke semua penerima, sehingga bantuan BLT El Nino dapat tepat sasaran

