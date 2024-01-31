...

Penyaluran Bansos El Nino Kantor Pos Purwokerto

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 16:45 WIB
A A A
Pos Indonesia bersama pemerintah kembali menyalurkan bantuan BLT El Nino Tahun 2023. Pos Indonesia dipercaya sebagai mitra penyaluran BLT El Nino tersebut, termasuk di wilayah Banyumas.
 
General Manager Kantor Pos KCU Purwokerto Dias Woro Nugroho menjelaskan, penyaluran BLT El Nino ini tidak banyak perbedaan. Penyaluran yang dilakukan Pos Indonesia melalui komunitas hingga door to door ke penerima.
 
Lebih lanjut, Dias Woro juga mengatakan Pos Indonesia telah melakukan koordinasi ke semua penerima, sehingga bantuan BLT El Nino dapat tepat sasaran

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini