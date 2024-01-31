...

Hujan Deras Rendam Rel Kereta Commuter Line Jurusan Tanjung Priok-Jakarta Kota

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 15:00 WIB
Hujan yang mengguyur DKI Jakarta sejak Selasa (30/1/2024) malam, membuat rel kereta commuter line jurusan Tanjung Priok-Jakarta Kota terendam air. Genangan air setinggi 50 sentimeter tersebut membuat kereta tidak dapat melintas saat di kawasan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 
Memasuki siang hari, akhirnya perlintasan yang terendam sudah dapat dilalui karena genangan sudah mulai surut. Meski sudah dapat dilintasi, kereta hanya bisa melaju perlahan agar tidak terjadi kerusakan saat melintas.
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: Kristo Suryokusumo

