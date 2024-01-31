Kemacetan panjang terjadi di Jalan Gajah Mada, Harmoni, Jakpus, Rabu (31/1) pagi. Seluruh kendaraan roda dua dan empat yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya. Meningkatnya volume kendaraan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota. Banyaknya jalan yang tergenang air, tak sedikit pengendara mencari jalur alternatif

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

