Macet Total, Begini Potret Jalan Harmoni Jakpus usai Diguyur Hujan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 12:00 WIB
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Gajah Mada, Harmoni, Jakpus, Rabu (31/1) pagi. Seluruh kendaraan roda dua dan empat yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya. Meningkatnya volume kendaraan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota. Banyaknya jalan yang tergenang air, tak sedikit pengendara mencari jalur alternatif 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

(fru)

