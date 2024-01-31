Seorang turis asal Inggris mengaku tertipu dengan iklan pariwisata Pantai Kuta Bali. Dalam curhatannya di medsos, ia menyebut Bali tidak seindah yang ia bayangkan.

Di akun TikToknya @Cor_98, ia mengunggah kekecewaannya terhadap kawasan Kuta Bali. Satu video berisi kemacetan dan video lainnya mengenai Pantai Kuta yang penuh sampah.

Turis itu mempertanyakan mengapa internet tidak menunjukan sisi buruk destinasi Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun buka suara terkait hal tersebut.

Ia menyebut ada kalanya Kuta mengalami kemacetan terutama masa high season. Kondisi tersebut karena kawasan Kuta menjadi central kunjungan para wisatawan.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Akira AW

(fru)

