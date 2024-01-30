Ribuan warga Palestina Senin (29/1) terus melarikan diri dari kota Khan Younis di Gaza selatan ketika pasukan Israel merangsek maju ke kota tersebut.

Mereka berjalan menuju Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir, membawa barang-barang seadanya. Israel telah memerintahkan penduduknya untuk meninggalkan wilayah pusat kota Khan Younis yang mencakup Rumah Sakit Nasser dan dua fasilitas medis yang lebih kecil.

Seorang pengungsi mengaku suaminya ditangkap oleh tentara Israel ketika melewati pos pemeriksaan tentara di dekat pusat pelatihan PBB di Khan Younis.

Menurut PBB, 1,5 juta orang memadati tempat penampungan dan tenda-tenda di sekitar Rafah. Secara keseluruhan, 1,7 juta orang telah mengungsi di Gaza, menurut badan pengungsi Palestina PBB.

(rns)

