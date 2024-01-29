PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema tarif dinamis (dynamic pricing). Skema ini berlaku untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari 2024. Tarif Whoosh kelas Ekonomi Premium berkisar Rp150.000 - Rp250.000.

Faktor yang mempengaruhi penentuan tarif dinamis ini. Di antaranya jam sibuk (peak hour), jam non-sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non-liburan (low season).

Penerapan ini memungkinkan penumpang mendapat tiket dengan harga lebih hemat. Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan keinginan dan daya belinya.

