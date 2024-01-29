Ridwan Kamil telah selesai memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu Jawa Barat, Senin (29/1). Kang Emil menjalani klarifikasi selama 3 jam terkait dugaan politik uang saat kampanye di Tasikmalaya.

Ridwan Kamil menyebut jika dirinya tidak melanggar, terkait video yang dilaporkan, Kang Emil menegaskan tidak ada unsur pelanggaran dalam video tersebut. Sementara, Bawaslu Jabar akan melakukan evaluasi terkait hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.

Sebelumnya, Ridwan Kamil dilaporkan usai videonya membagikan sejumlah uang ke BPD Tasikmalaya saat kampanye.

