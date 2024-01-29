Akses jalan lumpuh usai banjir bandang menerjang Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi.

Banjir Bandang membuat antrean panjang kendaraan dari arah Kayu Aro menuju Sumatera Barat dan sebaliknya. Warga berinisiatif membuat tanggul agar material banjir tidak memasuki rumah.

Sebelumnya, wilayah disekitar Gunung Kerinci diguyur hujan deras sehingga banjir bandang menerjang kawasan Gunung Tujuh.

Kontributor: Kapior Gandi

(rns)

