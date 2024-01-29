...

Detik-Detik Banjir Bandang Terjang Kabupaten Kerinci, Akses Jalan Lumpuh Total

Kapior Gandi, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 22:00 WIB
Akses jalan lumpuh usai banjir bandang menerjang Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi.
 
Banjir Bandang membuat antrean panjang kendaraan dari arah Kayu Aro menuju Sumatera Barat dan sebaliknya. Warga berinisiatif membuat tanggul agar material banjir tidak memasuki rumah.
 
Sebelumnya, wilayah disekitar Gunung Kerinci diguyur hujan deras sehingga banjir bandang menerjang kawasan Gunung Tujuh.
 
Kontributor:  Kapior Gandi

(rns)

