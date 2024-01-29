Warga Gunungkidul, Yogyakarta diresahkan dengan serangan monyet ekor panjang. Pasalnya, monyet-monyet tersebut merusak lahan pertanian milik para warga.

Kawanan monyet tersebut merusak lahan pertanian seperti jagung, kacang. Diduga, kawanan monyet tersebut kehabisan makanan di habitat aslinya.

Guna menjaga keamanan, petani memasang jaring agar

kawanan monyet tidak masuk ke lahan pertanian.

Kontributor: Kismaya Wibowo

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News