Lagi, Satu Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Meninggal Dunia

Joni Nura, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 09:29 WIB
Pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT meninggal dunia, Senin (29/1). Pengungsi yang meninggal tersebut seorang ibu bernama Yuli.
 
Ia meninggal di tenda pengungsian di Desa Konga, Flores Timur, NTT. Jenazah kemudian dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Desa Nobo.
 
Pj Bupati menyebut pengungsi yang meninggal sudah empat orang. Penyebabnya karena faktor umur dan beberapa penyakit bawaan. 
 
Kontributor: Joni Nura
Produser: Akira AW

