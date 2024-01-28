...

Highlights Indonesia vs Australia Kalah 0-4, Perjuangan Skuad Garuda Berakhir di Piala Asia 2023

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Minggu 28 Januari 2024 21:10 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan The Socceroos.
 
Gol bagi Australia tercipta dari bunuh diri Elkan Baggott di menit ke-12, sundulan Martin Boyle (45'), sepakan voli Craig Goodwin (89'), dan sundulan Harry Souttar (90+1'). Perjuangan skuad Garuda pun terhenti. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjuangan skuad garuda di Piala Asia 2023.
 
Reporter: Wikanto Arungbudoyo
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

