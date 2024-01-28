Pasar Tanah Abang mencoba bangkit dengan menghadirkan konsep baru yang lebih modern, yakni Little Bangkok. Konsep ini dihadirkan untuk kembali menggiatkan perekonomian di Pasar Tanah Abang akibat gempuran belanja online.

Kini, Anda tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk belanja beragam fashion terbaru dan kekinian. Anda cukup datang ke Little Bangkok di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Host: Camar Haenda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News