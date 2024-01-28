Bunga bangkai raksasa ini mekar sempurna di Taman Hutan Raya Ir. H Djuanda, Bandung. Bunga bangkai ini mekar untuk yang keempat kalinya sejak pertama ditanam pada 2006 lalu.

Di Tahura sendiri terdapat empat bungai bangkai. Namun tanaman ini merupakan bunga bangkai tertinggi dan terbesar yang mekar di Tahura.

Meski mengeluarkan aroma tak sedap, namun keberadaan bunga ini menjadi daya tarik pengunjung. Mereka pun mengabadikan momen langka tersebut dengan berswafoto.

Reporter: Billy Maulana Finkran

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

