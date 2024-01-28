Ribuan orang berunjuk rasa di Tel Aviv pada hari Peringatan Holocaust di Hostages Plaza untuk menuntut kesepakatan pengembalian sandera dari pemerintah Israel. Kerabat para sandera Hamas menyerukan kepada pemerintah dan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan segala cara untuk memulangkan para sandera.

Mediasi akan dilakukan untuk capai kesepakatan dan menjamin pembebasan sandera yang masih ditawan di Gaza dengan imbalan gencatan senjata dalam pertempuran. Sekitar 100 orang dibebaskan sebagai pertukaran tahanan Palestina selama gencatan senjata selama seminggu bulan November 2023. Sekitar 136 orang sisanya tidak diketahui keadaannya.

PM Israel Netanyahu bersikeras menyerang Hamas, menolak keputusan Mahkamah Internasional untuk mengurangi pembunuhan dan kehancuran dalam serangan militer Israel di Gaza.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News