Timnas Indonesia akan melawan Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Laga tersebut menjadi spesial bagi pemain kedua tim. Di kubu Indonesia ada Elkan Baggott, sedangkan Cameron Burgess memperkuat Australia.

Kedua pemain sama-sama berkarier di Ipswich Town. Namun, bek Australia 28 tahun itu lebih senior ketimbang Baggott. Andai diberikan kesempatan berlaga, bukan tak mungkin Baggott siap permalukkan seniornya di Ipswich Town.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

