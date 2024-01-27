...

Timnas Indonesia Vs Australia Piala Asia 2023, Elkan Baggott Siap Permalukkan Seniornya di Ipswich Town

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 16:45 WIB
A A A
Timnas Indonesia akan melawan Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023.  Laga tersebut menjadi spesial bagi pemain kedua tim. Di kubu Indonesia ada Elkan Baggott, sedangkan Cameron Burgess memperkuat Australia. 
 
Kedua pemain sama-sama berkarier di Ipswich Town. Namun, bek Australia 28 tahun itu lebih senior ketimbang Baggott. Andai diberikan kesempatan berlaga, bukan tak mungkin Baggott siap permalukkan seniornya di Ipswich Town.
 
Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Penetapan Tersangka Roy Suryo dkk Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini