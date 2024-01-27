Roger Federer merupakan seorang petenis asal Basel, Swiss. Ia petenis petama yang meraih 20 gelar tunggal putra. Di tenis, Roger Federer sudah bermain di lebih dari 40 negara berbeda di sepanjang kariernya.

Berkat kesuksesannya sebagai petenis, Roger Federer berhasil mengumpulkan Rp1.88 triliun. Selain itu, dia juga mempunyai jam tangan yang harganya fantastis.

Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News