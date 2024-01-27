Inilah rekaman video yang memperlihatkan detik-detik angin kencang menerjang Mertasinga, Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu (27/1/2024) sore. Angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan sejumlah warung dan lapak pedagang porak poranda.

Kuatnya hembusan angin membuat sejumlah gerobak pedagang kaki lima ikut terhempas hingga ke jalan raya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah lapak pedagang dan warung rusak tertimpa pohon tumbang.

Kontributor: Heri Susanto

Produser: Kristo Suryokusumo

