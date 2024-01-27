...

Angin Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah di Sukabumi, Jawa Barat

Budi Setiawan, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 21:45 WIB
Inilah rekaman video amatir warga saat angin puting beliung menerjang permukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat. Video tersebut menampilkan atap rumah warga yang beterbangan hingga porak poranda akibat terjangan angin.
 
Data sementara menyebut ada 36 rumah yang terdampak angin puting beliung dengan 8 rumah berat dan 6 rumah mengalami rusak sedang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi di rumah saudaranya.
 
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

