Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi dengan Para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Saat tiba di lokasi, Mahfud MD disambut oleh Pimpinan Pesantren Al Hijaz, KH Ade Fatahilah bersama para Kyai Se-Jawa Barat.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Kristo Suryokusumo

