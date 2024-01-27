...

Aiman Witjaksono Jalani Pemeriksaan selama 12 Jam, Dicecar 59 Pertanyaan

Yayan Nugroho, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 08:20 WIB
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Polda Metro Jaya pada Jumat (26/1/2023) malam. Aiman dicecar sebanya 59 pertanyaan dalam kasus penyampaian berita bohong. 
 
Dia juga mengaku handphone miliknya telah disita oleh penyidik. Namun, ia berkomitmen untuk tidak membocorkan narasumber yang memberinya informasi.
 
Terkait dugaan oknum komandan di tubuh Kepolisian yang memerintah anggotanya untuk membantu kemenangan tim Prabowo-Gibran. Sebelumnya, ia dilaporkan oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi.
 
Reporter: Yayan Nugroho
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

