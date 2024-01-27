...

Hary Tanoesoedibjo Kecewa Polisi Sita HP Aiman

Irfan Maruf, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 08:45 WIB
A A A
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (26/1/2024) untuk melihat Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono yang tengah menjalani pemeriksaan atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu.
 
Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, kehadirannya untuk mengetahui langsung pemeriksaan yang dilakukan terhadap Aiman. Sebab, pemeriksaan berlangsung sejak siang tadi belum juga rampung.
 
Selain itu, ia mengaku kecewa karena ponsel Aiman disita polisi. 
Dia mengatakan, biasanya HP dilakukan penyitaan saat telah ditetapkan sebagai tersangka.     
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini