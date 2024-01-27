Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (26/1/2024) untuk melihat Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono yang tengah menjalani pemeriksaan atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu.

Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, kehadirannya untuk mengetahui langsung pemeriksaan yang dilakukan terhadap Aiman. Sebab, pemeriksaan berlangsung sejak siang tadi belum juga rampung.

Selain itu, ia mengaku kecewa karena ponsel Aiman disita polisi.

Dia mengatakan, biasanya HP dilakukan penyitaan saat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

