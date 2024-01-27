Okezone Updates dibuka dengan video viral kelompok bajing loncat beraksi di Cakung, Jakarta Timur. Video viral berikutnya, hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Malang, Jawa Timur.

Seputar Pemilu 2024, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengunjungi sebuah pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta.

Okezone Updates ditutup oleh berita olahraga, di mana Bahrain lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 udah mengalahkan Yordania 1-0.

Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News