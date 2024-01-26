Dua kelompok pelajar SMK terlibat tawuran di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kedua kelompok pelajar saling serang di pinggir lapangan dengan menggunakan bambu.

Tawuran dipicu saat 2 kelompok anak sekolah ini saling bertemu di Lapang Merdeka. Polisi akan memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan terkait siswa didiknya yang terlibat tawuran.

Kontributor: Budi Setiawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News