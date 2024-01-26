...

TNI AL Tenggelamkan 3 Kapal Patroli di Wilayah Konservasi Perairan Banyuwangi

Eris Utomo, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 17:00 WIB
Mabes TNI AL menenggelamkan 3 Kapal Angkatan Laut (KAL) di Perairan Konservasi Bangsring Underwater, Wongsorejo, Banyuwnagi, Jumat (26/1). Lokasi tersebut dipilih agar bisa menjadi pijakan terumbu karang dan apatermen ikan sehingga dapat membuat ekosistem laut baru.
 
Kapal-kapal yang ditenggelamkan merupakan KAL Patkamla yang berusia 20 tahun dan sudah tidak digunakan lagi karena rusak berat.
 
Sebelumnya, 3 KAL tersebut merupakan kapal patroli laut yang memperkuat pangkalan TNI AL Banyuwangi.
 
