Mabes TNI AL menenggelamkan 3 Kapal Angkatan Laut (KAL) di Perairan Konservasi Bangsring Underwater, Wongsorejo, Banyuwnagi, Jumat (26/1). Lokasi tersebut dipilih agar bisa menjadi pijakan terumbu karang dan apatermen ikan sehingga dapat membuat ekosistem laut baru.
Kapal-kapal yang ditenggelamkan merupakan KAL Patkamla yang berusia 20 tahun dan sudah tidak digunakan lagi karena rusak berat.
Sebelumnya, 3 KAL tersebut merupakan kapal patroli laut yang memperkuat pangkalan TNI AL Banyuwangi.
Kontributor: Eris Utomo
