Ratusan pekerja pelipat surat suara unjuk rasa di gudang logistik KPU Medan, Jumat (26/1).

Unjuk rasa dilakukan karena gaji yang dijanjikan belum dibayarkan pihak KPU Medan usai selesainya tugas pelipatan suara. Menurut warga, perjanjian awal pembayaran akan dilakukan perhari namun hingga kini masih belum ada kepastian.

Sebelumnya, upah yang diberi KPU Medan kepada warga pelipat kertas surat suara sebesar Rp350 rupiah per lembar.

Kontributor: Yudha Bahar

