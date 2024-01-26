Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 26 Januari 2024. Keduanya pun melakukan pertemuan bilateral dalam kesempatan tersebut.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi dan PM Xanana membahas dan menyepakati beberapa hal. Diantaranya mengenai perbatasan kedua negara.

Presiden Jokowi dan PM Xanana juga sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi. Jokowi juga menyambut baik komitmen Pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi.

Terkait ASEAN, kata Jokowi, Indonesia berkomitmen terus mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di Asean.

Reporter :Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

