Jokowi Bertemu PM Timor Leste Xanana Gusmao, Ini yang Disepakati

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 14:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 26 Januari 2024. Keduanya pun melakukan pertemuan bilateral dalam kesempatan tersebut.
 
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi dan PM Xanana membahas dan menyepakati beberapa hal. Diantaranya mengenai perbatasan kedua negara.
 
Presiden Jokowi dan PM Xanana juga sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi. Jokowi juga menyambut baik komitmen Pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. 
 
Terkait ASEAN, kata Jokowi, Indonesia berkomitmen terus mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di Asean. 
 
Reporter :Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

