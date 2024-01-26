...

Pelaku Curanmor Dihakimi Massa saat Aksinya Terbongkar

Iyung Rizki, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 10:30 WIB
Pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga setelah aksinya terbongkar. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu toko pakaian muslim di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Warga yang geram langsung memberikan pukulan kepada pelaku pencurian.
 
Salah satu warga mengatakan pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap petugas keamanan toko pakaian. 
 
Polisi yang datang ke lokasi berusaha mencegah amarah warga dan membawa pelaku ke Polres Metro Depok.
 
Kontributor: Iyungrizki 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

