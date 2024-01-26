Pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga setelah aksinya terbongkar. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu toko pakaian muslim di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Warga yang geram langsung memberikan pukulan kepada pelaku pencurian.

Salah satu warga mengatakan pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap petugas keamanan toko pakaian.

Polisi yang datang ke lokasi berusaha mencegah amarah warga dan membawa pelaku ke Polres Metro Depok.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

