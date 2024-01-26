Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berjanji akan terus menjadi pendekar hukum jika dirinya terpilih memimpin Indonesia bersama pasangannya Ganjar Pranowo. Hal itu ditegaskan Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof!' di Lampung, pada Kamis (25/1/2024).

Mahfud, juga berjanji memberantas perekayasaan atau kriminalisasi kasus hukum. Dalam kesempatan tersebut. Mahfud memperoleh aduan dari salah satu ASN yang mengaku dikriminalisasi.

Ia berjanji akan mempelajari kasusnya secara menyeluruh.

Reporter: Andres Afandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News